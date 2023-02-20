Amnesty International заявила о нападках на критикующие Украину СМИ

Журналисты не решаются рассказать все, что знают и видят

Генеральный секретарь организации Amnesty International Аньес Калламар заявила, что СМИ боятся критиковать действия украинских властей.

"Human Rights Watch, Amnesty International, Управление верховного комиссара по правам человека могут гордиться тем фактом, что в чрезвычайно сложных условиях, когда малейшая критика Украины приводит к чрезвычайно жестоким нападкам, они все же продолжают пытаться оставаться беспристрастными", - цитирует Калламар РИА Новости.

Она добавила, что сегодня преобладает самоцензура СМИ, хотя журналисты на местах "видят многое".

"Мы продолжим обращать внимание на нарушения с обеих сторон", - уточнила генеральный секретарь Amnesty.

Ранее организация выпустила доклад, в котором обвинила украинские войска в нарушениях международных правовых норм и военного права. Западные лидеры проигнорировали эту информацию.

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