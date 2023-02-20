С 2011 года наград были удостоены 176 человек

Сергей Собянин вручил премии Москвы в области обеспечения безопасности, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Премии присуждают с 2011 года за значительный вклад в обеспечение комплексной безопасности города, создание научных разработок и технологий, реализация которых позволила существенно повысить ее уровень. Ежегодно присуждается до пяти премий в размере 1 млн руб. каждая. Если премию получает коллектив, денежная часть делится между его членами поровну. За минувший период награды были удостоены 176 человек", - уточняется в сообщении.

Премии 2022 года присудили семи сотрудникам ГСУ СК по Москве, семи сотрудникам ГУ ФССП по столице, а также семи сотрудникам ГУ МВД России по городу, восьми - ГУ Росгвардии по Москве и шести - управления ФСИН по столице.

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