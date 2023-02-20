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Новые землетрясения в Турции: есть погибшие

22:17
  • понедельник
  • 20 февраля 2023

Одна из провинций страны осталась без света

Сразу несколько новых землетрясений произошло в понедельник вечером в Турции. Эпицентр одного из них магнитудой 6,4 находился в районе города Антакья. Очаг залегал на глубине 16 километров, передает "ТВ Центр".

Провинция Хатай из-за подземного толчка магнитудой 5,8 полностью осталась без электричества. Частично разрушены несколько дорог, в том числе, ведущая к полевому госпиталю. Сообщается о погибших и пострадавших.

Отголоски землетрясения ощущались в Ливане, на Кипре и в Израиле. В соседней Сирии сообщается о разрушении нескольких зданий. Есть пострадавшие.

По последним данным, в результате двух разрушительных землетрясений 6 февраля только в Турции погибли более 41 тысячи человек.

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