ЕС продлил действие антироссийских санкций

Рестрикции пролонгированы до 24 февраля 2024 года

Совет Европейского союза утвердил продление санкций в отношении России до 24 февраля 2024 года "с учетом продолжающихся незаконных действий РФ против Украины".

Согласно публикации в официальном журнале ЕС, Брюссель "остается непоколебимым в своей поддержке" Украины.

Решение о продлении антироссийских санкций вступает в силу на следующий день после его публикации в официальном журнале ЕС, сообщает "Интерфакс".

Ранее власти Турции заявили, что не собираются присоединяться к односторонним санкциям против России, однако придерживаются санкций ООН. При этом, как подчеркнул турецкий министр иностранных дел, Анкара предпринимает меры и контролирует ситуацию, чтобы через Турцию не происходил обход санкций США и Евросоюза.

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