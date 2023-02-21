Политик считает, что Джо Байден ведет мир к новой мировой войне

В случае переизбрания Дональда Трампа президентом США первым делом, в ту же ночь, будут сделаны звонки российскому и украинскому лидерам. Такое заявление сделал в понедельник, 20 февраля, сам 45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Политик заявил, что позвонил бы Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому сразу же, узнав о своей победе на президентских выборах, со словами "Нам надо встретиться".

Трамп заявил, что гарантирует свою способность "все урегулировать". Он также повторил свое утверждение о том, что в контексте ситуации на Украине "мы заключим соглашение в течение 24 часов", сообщает ТАСС.

Ранее Дональд Трамп заявил, что смог бы разрешить украинский конфликт за сутки. Он выразил убежденность в том, что "если бы я был президентом, войны между Россией и Украиной никогда бы не произошло. Но даже сейчас, будучи президентом, я бы смог договориться о прекращении этой ужасной войны в течение 24 часов".

В Кремле в ответ заявили, что Трамп недалек от истины, поскольку "президент США действительно, захоти он положить конец этому конфликту, может это сделать очень быстро, использовав свою возможность, фактически, просто давать указания киевскому режиму".

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