ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Трамп пообещал решить вопрос с Украиной в случае своего переизбрания президентом США

08:41
  • вторник
  • 21 февраля 2023

Политик считает, что Джо Байден ведет мир к новой мировой войне

В случае переизбрания Дональда Трампа президентом США первым делом, в ту же ночь, будут сделаны звонки российскому и украинскому лидерам. Такое заявление сделал в понедельник, 20 февраля, сам 45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
"Гендерное безумие": Трамп начал предвыборную агитацию с громких заявлений

Политик заявил, что позвонил бы Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому сразу же, узнав о своей победе на президентских выборах, со словами "Нам надо встретиться".

Трамп заявил, что гарантирует свою способность "все урегулировать". Он также повторил свое утверждение о том, что в контексте ситуации на Украине "мы заключим соглашение в течение 24 часов", сообщает ТАСС.

Ранее Дональд Трамп заявил, что смог бы разрешить украинский конфликт за сутки. Он выразил убежденность в том, что "если бы я был президентом, войны между Россией и Украиной никогда бы не произошло. Но даже сейчас, будучи президентом, я бы смог договориться о прекращении этой ужасной войны в течение 24 часов".

В Кремле в ответ заявили, что Трамп недалек от истины, поскольку "президент США действительно, захоти он положить конец этому конфликту, может это сделать очень быстро, использовав свою возможность, фактически, просто давать указания киевскому режиму".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Дональд Трамп
Дональд Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.