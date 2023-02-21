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Китай потребовал прекратить "подливать масло" в огонь украинского конфликта

09:02
  • вторник
  • 21 февраля 2023

Пекин продолжит "продвигать примирение"

КНР призывает прекратить сваливать вину на Китай за события на Украине и раздувать заявления в духе "сегодня Украина, завтра Тайвань". Такое заявление сделал во вторник, 21 февраля, китайский министр иностранных дел Цинь Ган.
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Дипломат заверил в продолжении Пекином линии на примирение и проведение переговоров между Россией и Украиной. КНР готова способствовать мирному урегулированию украинского кризиса, "работать совместно с международным сообществом для продвижения диалога и консультаций, устранения озабоченностей всех сторон и достижения общей безопасности", сообщает РИА Новости.

Однако "соответствующие страны" должны "немедленно прекратить подливать масло в огонь" в ситуации на Украине и пытаться обвинить в этих событиях Китай, подчеркнул Цинь Ган.

Конкретные страны китайский министр не назвал, однако прежде власти КНР уже неоднократно отмечали вмешательство США в суверенные дела других стран и звучащие из Вашингтона голословные обвинения.

Ранее МИД Китая призвал США прекратить поставки оружия Украине. В Пекине заявили, что Вашингтон — "главный инициатор и основная движущая сила украинского кризиса, они непрерывно поставляют тяжелое и наступательное вооружение на Украину, затягивая конфликт и делая его более интенсивным".

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