Появилась экранизация "Трех мушкетеров" с чернокожим Д’Артаньяном

Нынешнее равноправие уже начинает донимать самих чернокожих актёров

Один за всех - все за одного! Но в новых красках. Легендарный мушкетёр, славный д'Артаньян в угоду новым ценностям в новом британском фильме по роману Дюма стал чернокожим. Встречайте!

Трёх мушкетеров экранизировали около 100 раз, прибавить к этой истории, казалось бы, нечего, и актёры все как на подбор - звёзды. Конечно, наш Михаил Боярский, Дуглас Фербенкс, Жан Марэ, Жерар Депардье и даже Жан-Поль Бельмондо. Новая звезда, призванная увековечить образ д'Артаньяна - почти неизвестный актёр Малахия Пуллар-Лачман, до этого перебивавшийся ролями в короткометражках.

Всё же другой менталитет… Не верим мы в таких гасконцев! Попытки вставлять чернокожих актеров куда ни попадя - популярное развлечение у современных режиссёров. Вроде бы во имя толерантности и равноправия, но с комическим эффектом. Экзотический д'Артаньян - это цветочки. А как вам князь Ростов из британского сериала про Екатерину Великую? В этой картине русская история заиграла такими красками, что просто искры из глаз.

Во времена Шекспира чернокожий герой Отелло выглядел экзотикой и вызовом общественным нравам. Но так то же всё-таки мавр венецианский.

Нынешнее равноправие уже, кажется, начинает донимать самих чернокожих актёров, которыми затыкают заезженные сюжеты, подавая их как экзотическую дичь, призванную удивить скучающую публику. Да и в реальной жизни всякая борьба за равноправие меньшинств доходит до того, что чернокожие граждане в той же Америке устраивают публичные акции.

Оставим разговоры про толерантность и права угнетённых там, где публику хотят удивить экзотическим персонажем. Так что не надо нас дурачить. Когда в действительности всё не так, как на самом деле.

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