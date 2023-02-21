Эксперт: американцы топят Евросоюз

Проходит "спецоперация" США по демонтажу европейской экономики

Из Киева Джо Байден отправился в Варшаву: там его ждут встречи не только с руководством Польши, но и главами ряда восточно-европейских стран. Что будет требовать от своих младших партнёров президент США? И каких действий можно ждать от Украины после посещения Байдена?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы со старшим научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Александром Камкиным.

"Складывается впечатление, что Евросоюз американцы топят от своей спецоперации на Украине – так можно выразиться. Потому что, по сути дела, та провокация, которую они начали в 2014 году, и которая привела в итоге к нынешним событиям, это спецоперация США по демонтажу европейской экономики", - отметил он.

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