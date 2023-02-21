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Минобороны показало работу морпехов ТОФ на угледарском направлении

08:58
  • вторник
  • 21 февраля 2023

Они ведут бои с украинскими неонацистами

Российские штурмовые подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота ведут бои с украинскими неонацистами на угледарском направлении.

Морпехи вместе с добровольческими подразделениями один за другим освобождают населённые пункты от боевиков ВСУ, которые укрываются в домах, оставленных мирными жителями.

Несмотря на ожесточённое сопротивление противника, наши бойцы успешно продвигаются вглубь частного сектора. Поддержку штурмовым группам оказывают танкисты, расчёты бронетранспортёров и не имеющих аналогов в мире комплексов "Бук-М3".

Зенитчики успешно уничтожают все виды воздушных целей - беспилотники, ракеты и самолёты. Кроме того, расчёты "Бук-М3" надёжно прикрывают стратегически важные объекты.

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