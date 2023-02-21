В Минобороны назвали имена новых героев спецоперации

Бойцы проявляют мужество

В российском оборонном ведомстве рассказали о новых подвигах наших военных, защищающих Донбасс.

Расчёт самоходной миномётной установки "Тюльпан" под руководством старшего лейтенанта Олега Перевалова прикрывал штурмовую группу российских военных. Во время боя расчёт лейтенанта Перевалова уничтожил хорошо укреплённую пулемётную точку националистов, из которой они вели огонь по нашим бойцам. Это позволило российским подразделениям перейти в наступление и обратить неонацистов в бегство.

Мотострелковый полк подполковника Александра Завадского в течение суток отбил восемь атак радикалов, которые наступали с трёх направлений. Численное превосходство не помогло неонацистам. Российские мотострелки уничтожили до десяти танков и бронемашин противника, а также большое количество живой силы.

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