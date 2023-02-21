ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Минобороны назвали имена новых героев спецоперации

09:02
  • вторник
  • 21 февраля 2023

Бойцы проявляют мужество

В российском оборонном ведомстве рассказали о новых подвигах наших военных, защищающих Донбасс.

Расчёт самоходной миномётной установки "Тюльпан" под руководством старшего лейтенанта Олега Перевалова прикрывал штурмовую группу российских военных. Во время боя расчёт лейтенанта Перевалова уничтожил хорошо укреплённую пулемётную точку националистов, из которой они вели огонь по нашим бойцам. Это позволило российским подразделениям перейти в наступление и обратить неонацистов в бегство.

Мотострелковый полк подполковника Александра Завадского в течение суток отбил восемь атак радикалов, которые наступали с трёх направлений. Численное превосходство не помогло неонацистам. Российские мотострелки уничтожили до десяти танков и бронемашин противника, а также большое количество живой силы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.