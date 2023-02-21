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FT: Киев получил от Запада меньше половины обещанной помощи

09:21
  • вторник
  • 21 февраля 2023

Большую часть "задолжали" США и институты ЕС

Украина к декабрю 2022 года получила меньше половины средств из обещанной странами и институтами Запада финансовой помощи. Об этом пишет газета The Financial Times со ссылкой на анализ Кильского института мировой экономики.
США возьмут на контроль выделяемую Киеву помощь

По сведениям издания, Министерство финансов Украины получило лишь 31 млрд евро от западных союзников, тогда как после начала российской спецоперации стране было обещано 64 млрд евро.

Эксперты Кильского института мировой экономики отметили, что большую часть этой суммы "задолжали" США и институты ЕС. Советник президента Украины Тимофей Милованов заявил, что "есть проблема с выплатами, они нестабильны, запаздывают".

Киев рассчитывает еще на 12 млрд евро от Вашингтона и 17,5 млрд евро от европейских институтов, пишет FT.

20 февраля в ходе своего визита в Киев американский президент Джо Байден заявил, что США предоставят Украине "миллиарды долларов" в виде прямой бюджетной помощи. Эти средства, по словам политика, помогут украинским властям без проволочек обеспечивать потребности своего населения.

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