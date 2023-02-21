В районе Артемовска продолжаются ожесточенные бои

Российские подразделения планомерно окружают город

Последние данные о ходе спецоперации. Российские штурмовые группы взяли в окружение ещё один стратегический населённый пункт на северной окраине Артёмовска. Под контролем - железнодорожная станция, через которую украинские неонацисты перебрасывали резервы. Подразделения ВСУ отступают на запад от города - в Часов Яр. Там начинают возводить укрепления. На донецком направлении ночью работали наши системы ПВО. Противник усиливает обстрелы.

Ночью украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую. Зафиксирован прилет около 40 снарядов. Еще почти 50 националисты выпустили по Херсонской области. Под ударами оказались Новая Каховка, Васильевка, Рыбачье, Алешки - всего семь населенных пунктов. Большинство снарядов и ракет уничтожили системы ПВО.

Одна из эффективных систем нашей противовоздушной обороны - ЗРК "Бук-М3". Комплексы обеспечивают защиту от нападения как на гражданские объекты, так и российские подразделения в зоне спецоперации.

Наиболее ожесточенные бои сейчас продолжаются в районе Артемовска. Наши подразделения планомерно окружают город. По данным разведки, украинское командование перебрасывает к городу один из националистических батальонов в попытке удержать стратегическое направление. Также в его задачи входит попытаться сдержать бегство военнослужащих ВСУ.

Штурмовые группы 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота успешно продвигаются на угледарском направлении. Уничтожено большое количество националистов и бронетехники противника.

Запад обещает Киеву массовые поставки танков. Наши военные к их встрече готовы. На полигонах отрабатывают стрельбу по немецким и американским машинам.

Опорные пункты ВСУ уничтожают подразделения 35-й армии. Один из них разведка обнаружила с помощью беспилотника. После чего ударный дрон сбросил гранаты.

Удары по позициям националистов постоянно наносит и наша авиация. Штурмовики Су-25 поднимаются в воздух парами. После поражения целей - отстрел тепловых ловушек и уход на аэродром базирования, где техники оперативно готовят машины к новым вылетам.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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