Металлургический завод загорелся в американском штате Огайо

По словам очевидцев, был слышен сильный хлопок

Украина получила от западных партнёров менее половины обещанной помощи. К такому выводу пришли журналисты газеты Financial Times. Но и этого слишком много, считают всё больше американцев. Бывший президент Дональд Трамп призывает прекратить тратить миллиарды на поддержку киевского режима и обратить внимание на внутренние проблемы.

Череда катастроф в штате Огайо не прекращается. Облако черного дыма теперь над металлургическим заводом. Американцы, проживающие поблизости, говорят, что перед тем, как здание загорелось, был слышен сильный хлопок, похожий на взрыв. До этого в Огайо перевернулся поезд, перевозивший сотни тонн опасных химикатов. А потом разлив и возгорание пяти цистерн, в которых находилось порядка 450 килограммов токсичного вещества - винилхлорид. В водоемах поблизости наблюдают гибель животных и рыб.

Воспламенение воды показывает, насколько сильно она отравлена. В зарубежных изданиях штат Огайо называют вторым Чернобылем, но американскому президенту, видимо, не до этого.

"Администрация сбивает метеобаллоны ракетами за 400 тысяч долларов, управляет конфликтом в восточной Европе. Все это без проблем. Президент Соединенных Штатов лично посещает автократа в спортивном костюме, но игнорирует ситуацию с ядохимическими веществами у себя в Америке", - говорит ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

Беспрецедентные меры безопасности – бронированный Кадиллак, вертолеты. Джо Байден уже в Польше. В отличие от Киева, куда якобы американский лидер накануне заскочил с секретным визитом, правда, заранее об этом предупредив Москву, здесь к его приезду тщательно готовились. Вот такая уличная реклама в Варшаве с просьбой о предоставлении Украине истребителей. Это притом, что Вашингтон уже выделил очередной пакет военной помощи на 460 миллионов долларов. Всего же с начала администрации Джо Байдена, по данным Пентагона, США предоставили Киеву уже более 30 миллиардов.

Кадры, предположительно, с полигона, где обучают украинских военных появились в сети. Как заявил министр обороны Германии, все идет по плану. Танки "Леопард-2" и БМП "Мардер" прибудут на Украину в конце марта. К этому сроку должна быть завершена и подготовка ВСУ. Впрочем, все меньше западных партнеров готовы поддержать танковую коалицию, созданную ФРГ и Польшей, сетует Борис Писториус. Поэтому вопрос об истребителях заставляет министра нервничать:

"От лица Германии я могу сказать, что разговоры ведутся о тех типах самолетов, которыми бундесвер не располагает. Так что этот вопрос нужно адресовать тем, у кого они есть".

Самолеты есть у Италии. Впрочем, маловероятно при этом, что речь пойдет о поставках современных истребителей F-35. Скорее всего, считают эксперты, правительство рассмотрит отправку истребителей третьего поколения Tornado. Но даже этого Киеву будет недостаточно. В "Файнэншл Таймс", ссылаясь на анализ Кильского института мировой экономики, пришли к выводу, что Запад обещал больше помощи, чем в итоге дал. И больше всего задолжали Украине в Вашингтоне. Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, китайская делегация анонсировала план Пекина по урегулированию конфликта. Причем, он исключает поставки вооружения Украине.

"Хотя у плана Китая мало шансов на успех, союзники США обеспокоены тем, что это предложение может найти отклик в странах глобального Юга и потенциально привлечь голоса в ООН. Многие страны за пределами США и Европы отказались присоединиться к санкциям против России и призвали к переговорам и возможному прекращению огня", - пишут СМИ.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп, который активно колесит со своей предвыборной программой, тоже представил свой вариант достижения мира.

"Я позвоню двум людям. Вы их знаете. Путину и Зеленскому. И я гарантирую, что смогу все урегулировать. Я знаю, что именно сказать. Я скажу этому - одно, другому - второе. И скажу: "Вам лучше договориться". Мы заключим соглашение в течение 24 часов", - заявил Байден.

Кроме этого, бывший президент США заявил, что отправляется в пострадавший от химического заражения штат Огайо, куда Джо Байден так и не доехал.

Елена Макарова, Виталий Марченко, "ТВ Центр".

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