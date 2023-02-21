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Мощные толчки: в Турции началась паника после нового землетрясения

11:51
  • вторник
  • 21 февраля 2023

Люди в ужасе выбегали из квартир

Сотни раненых и шесть погибших. Новое землетрясение в Турции. На юго-востоке страны зафиксированы два мощных подземных толчка, за которыми последовали десятки афтершоков. Погибшие и пострадавшие есть и в Сирии. Колебания земной коры продолжают ощущать по всему побережью Средиземного моря.

Новые мощные подземные толчки. Магнитуда 6,4. Эпицентр в районе турецкого поселения Дефне, провинции Хатай. Повсюду паника. Люди в ужасе выбегают из квартир. Слышны крики о помощи. Через 17 минут земля вновь начинает ходить ходуном.

Второй подземный толчок слабее первого - магнитуда 5,8. Эпицентр - тоже в провинции Хатай, но в городе Самандаг. Это в 18,5 км от города Дефне. Сейсмологи установили, что очаг залегал на глубине двух километров. По утверждениям турецких телеканалов, новая серия подземных толчков спровоцировала довольно масштабные разрушения.

По сообщениям очевидцев, в городе Дефне от некоторых зданий, которые уже были повреждены после предыдущих толчков, в этот раз не осталось буквально ничего. Перекрыта трасса, связывавшая города Антакья и Искендерун. Сколько именно людей находятся под завалами, неясно. Сотрудники правоохранительных органов и спасатели круглосуточно работают над поиском пострадавших и вытаскивают тех, кто оказался под обломками.

Угроза цунами в районе миновала, однако власти турецких прибрежных провинций Анталья и Мерсин всё же призывают местных жителей и туристов пока воздержаться от прогулок по береговой линии.

Землетрясение спровоцировали десятки афтершоков. На севере Сирии в городе Джиндерисе пострадали не менее 175 человек. Подземные толчки ощутили в Египте, Израиле, Ливане и на Кипре. Турецкие геологи предполагают: новая сейсмоактивность не имеет ничего общего с разрушительным землетрясением двухнедельной давности. Оно является абсолютно самостоятельным толчком на линии разлома. Учёные предсказывают: активность земных пород продолжится и далее. Риски повторных мощных землетрясений в регионе сохраняются.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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