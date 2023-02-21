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На юге России устраняют последствия мощного циклона

11:54
  • вторник
  • 21 февраля 2023

Синоптики продлили штормовое предупреждения до среды

Последствия разгула стихии устраняют на юге России. Мощный циклон принес в Краснодарский край обильные осадки, которые привели к резкому подъему уровня воды в реках, оползням и сходу снежных лавин в горах.

Улицы населенных пунктов на побережье превратились в каналы, затоплены дворы, повреждены коммуникации. В Туапсинском районе разрушена часть федеральной автотрассы Джубга-Сочи. Обочину дороги буквально смыло.

Крайне сложная обстановка на горных перевалах - метель намела практически метровые сугробы. На Красной поляне - высокая лавиноопасность. В целях безопасности многие горнолыжные трассы временно закрыты. Склоны обстреливают из специальных противолавинных пушек.

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