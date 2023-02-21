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В Музее Победы стартовал фестиваль "Кино на службе Отечеству"

11:58
  • вторник
  • 21 февраля 2023

Он продлится до 25 февраля

Фильмы о подвигах российских военных. В столичном Музее Победы стартовал первый общероссийский передвижной фестиваль "Кино на службе Отечеству". 

Мероприятие проводится по инициативе президента и приурочено к годовщине начала спецоперации. Всего зрителям представят 20 документальных лент, созданных защитниками и жителями Донбасса.

Кроме кинопоказов, запланированы выставки графических портретов и фоторабот, творческие встречи с режиссёрами, ветеранами и военкорами. Фестиваль продлится до 25 февраля.

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Фестиваль "Кино на службе Отечеству"
Фестиваль "Кино на службе Отечеству"
Фестиваль "Кино на службе Отечеству"
Фестиваль "Кино на службе Отечеству"
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