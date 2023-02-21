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В прокат вышел исторический фильм "Нюрнберг"

11:59
  • вторник
  • 21 февраля 2023

Режиссер - Николай Лебедев

Исторический блокбастер "Нюрнберг" сегодня вышел в прокат. Это первый в России игровой фильм о суде над представителями нацистской верхушки.

Режиссер Николай Лебедев, известный по "Легенде № 17" и ремейку "Экипажа", решил вплести в одно из краеугольных событий мировой истории приключенческо-любовную линию. Главные герои - советский военный переводчик и таинственная русская девушка, с которой он знакомится в Нюрнберге.

Самое впечатляющее действо вершится в зале № 600, где судили нацистов. Чтобы создать точную копию этого помещения, потребовался год. Съемки проходили в России, Чехии, Германии и Великобритании. Свои коррективы в процесс внесла пандемия - тем не менее, фильм был завершен. И отснятого материала оказалось так много, что на его основе планируется выпустить сериал "Нюрнберг".

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Кадры из фильма"Нюрнберг"
Кадры из фильма"Нюрнберг"
Кадры из фильма"Нюрнберг"
Кадры из фильма"Нюрнберг"
Кадры из фильма"Нюрнберг"
Кадры из фильма"Нюрнберг"
Кадры из фильма"Нюрнберг"
Кадры из фильма"Нюрнберг"
Кадры из фильма"Нюрнберг"
Кадры из фильма"Нюрнберг"
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