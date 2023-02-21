Роскосмос назвал причину разгерметизации "Прогресса МС-21" на МКС

Выводы сделаны на основе снимков

Разгерметизация системы терморегулирования корабля "Прогресс МС-21" на Международной космической станции (МКС), как и ранее у "Союза МС-22", была вызвана внешним воздействием. Об этом во вторник, 21 февраля, рассказали в госкорпорации "Роскосмос".

Эти выводы были сделаны на основе снимков, которые показывают изменения на внешней поверхности корабля, в том числе на радиаторе приборно-агрегатного отсека и панелях солнечных батарей.

В Роскосмосе рассказали, что на этих деталях обнаружены отверстия, которые не фиксировались ни при изготовлении "Прогресса МС-21" на заводе, ни во время его подготовки к запуску на космодроме Байконур, ни во время полета и стыковки корабля с МКС.

Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" исключила версию брака в системе терморегулирования космических кораблей, сообщает "Интерфакс".

В декабре 2022 года на пристыкованном к МКС корабле "Союз" произошла нештатная ситуация – была зафиксирована утечка охлаждающей жидкости. Из-за проблем на МКС 15 декабря был отменён выход российских космонавтов в открытый космос.

В феврале 2023 года Роскосмос сообщил о разгерметизации грузового корабля "Прогресс МС-21", который должен отстыковаться от МКС 18 февраля.

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