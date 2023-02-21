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В ЛНР рассказали о надеждах ВСУ на открытие "второго фронта"

10:00
  • вторник
  • 21 февраля 2023

Этому поспособствовал визит президента США на Украину

Вооруженные силы Украины (ВСУ) надеются на открытие "второго фронта" после визита президента США Джо Байдена в Киев. Об этом во вторник, 21 февраля, рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
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По словам отставного военного, "украинские боевики, находящиеся на передовых позициях, активно обсуждают визит американского президента в Киев". Многие из них "рассчитывают на открытие "второго фронта", который позволит облегчить им ситуацию".

При этом командование ВСУ применяет этот момент в попытках поднять боевой дух украинских солдат, рассказал Марочко. Также "на уровне слухов ходит новость о том, что к концу этой недели должно произойти что-то серьезное", цитирует подполковника в отставке ТАСС.

16 февраля советник врио главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский рассказал, что российские боевые подразделения взяли все высоты в окрестностях Артемовска. По словам чиновника, "основные успехи у нас под Артемовском", российские военные "уже оседлали основные высоты". Остался фактически один небольшой коридор, который также контролируется ВС России. Это существенно сковывает маневры украинской армии по подвозу живой силы и боеприпасов.

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