Путин поздравил буддистов с Новым годом по лунному календарю

Президент отметил участие буддийских организаций в жизни России

Президент России Владимир Путин во вторник, 21 февраля, поздравил буддистов страны с наступлением Нового года по лунному календарю и праздника Белого месяца.

Глава государства напомнил, что этот древний, пришедший из глубины веков праздник символизирует пробуждение природы, стремление людей к чистоте помыслов и поступков, объединяет народы, исповедующие буддизм, вокруг традиционных ценностей и самобытных духовных, культурных устоев.

Путин подчеркнул, что буддийские организации России деятельно участвуют в жизни страны, уделяют неустанное внимание гармонизации межрелигиозного и межнационального диалога, упрочению мира и согласия в обществе, заботятся о тех, кто нуждается в помощи, поддерживают участников специальной военной операции и их семьи.

Российский лидер особо отметил их вклад в воспитание молодежи, в реализацию востребованных просветительских, патриотических, гражданских инициатив, сообщает пресс-служба Кремля.

В ноябре 2022 года Владимир Путин встретился с историками и представителями традиционных религий России. Встреча была приурочена к десятилетию воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ. Глава государства отметил "нашу общую сердечную преданность России, любовь к ней, сплоченность многонационального народа страны".

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