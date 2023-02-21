ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин поздравил буддистов с Новым годом по лунному календарю

10:21
  • вторник
  • 21 февраля 2023

Президент отметил участие буддийских организаций в жизни России

Президент России Владимир Путин во вторник, 21 февраля, поздравил буддистов страны с наступлением Нового года по лунному календарю и праздника Белого месяца.

Глава государства напомнил, что этот древний, пришедший из глубины веков праздник символизирует пробуждение природы, стремление людей к чистоте помыслов и поступков, объединяет народы, исповедующие буддизм, вокруг традиционных ценностей и самобытных духовных, культурных устоев.

Путин подчеркнул, что буддийские организации России деятельно участвуют в жизни страны, уделяют неустанное внимание гармонизации межрелигиозного и межнационального диалога, упрочению мира и согласия в обществе, заботятся о тех, кто нуждается в помощи, поддерживают участников специальной военной операции и их семьи.

Российский лидер особо отметил их вклад в воспитание молодежи, в реализацию востребованных просветительских, патриотических, гражданских инициатив, сообщает пресс-служба Кремля.

В ноябре 2022 года Владимир Путин встретился с историками и представителями традиционных религий России. Встреча была приурочена к десятилетию воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ. Глава государства отметил "нашу общую сердечную преданность России, любовь к ней, сплоченность многонационального народа страны".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.