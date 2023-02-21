Суд вынес первый с начала СВО приговор по делу о диверсии

Преступники получили 3,5 года колонии

Суд в Белгороде В Белгороде суд вынес первый после начала специальной военной операции (СВО) на Украине приговор по делу о диверсии.

Как стало известно, двое мужчин, разделяя идеи украинского нацизма, хотели повредить участок железной дороги в районе поселка Томаровка в марте 2022 года. Это должно было привести к гибели военнослужащих и повреждению техники в результате схода состава с рельсов.

Кроме того, преступники отправляли данные о российских военных на украинский сайт "Миротворец", передает ТАСС.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Подготовка к диверсии". Мужчины получили по 3,5 года колонии строгого режима. Приговор вступил в силу.

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