Суд вынес первый с начала СВО приговор по делу о диверсии

Преступники получили 3,5 года колонии
Суд в Белгороде В Белгороде суд вынес первый после начала специальной военной операции (СВО) на Украине приговор по делу о диверсии.
Как стало известно, двое мужчин, разделяя идеи украинского нацизма, хотели повредить участок железной дороги в районе поселка Томаровка в марте 2022 года. Это должно было привести к гибели военнослужащих и повреждению техники в результате схода состава с рельсов.
Кроме того, преступники отправляли данные о российских военных на украинский сайт "Миротворец", передает ТАСС.
Было возбуждено уголовное дело по статье "Подготовка к диверсии". Мужчины получили по 3,5 года колонии строгого режима. Приговор вступил в силу.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"