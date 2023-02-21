Италия арестовала имущество россиян более чем на 2 млрд евро

Основанием для таких действий являются санкции

Итальянские власти с февраля 2022 года арестовали различное имущество российских предпринимателей на сумму более 2 млрд евро. Об этом во вторник, 21 февраля, рассказал вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

Политик заявил, что в Риме хотят "быть главными действующими лицами в восстановлении Украины", поскольку "мы входим в число стран, которые больше всего изъяли средств у российских олигархов".

Арестованные средства, по мнению Таяни, могут быть использованы для восстановления Украины. Итальянские власти намерены организовать мероприятие, "чтобы представить план и привлечь как можно больше компаний", сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что власти Финляндии конфисковали 11 из 27 связанных с Россией яхт. С начала российской спецоперации на Украине финские правоохранительные органы провели 187 процедур по изъятию российского имущества. Стоимость активов оценивается в 191 млн евро.

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