ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Италия арестовала имущество россиян более чем на 2 млрд евро

10:42
  • вторник
  • 21 февраля 2023

Основанием для таких действий являются санкции

Итальянские власти с февраля 2022 года арестовали различное имущество российских предпринимателей на сумму более 2 млрд евро. Об этом во вторник, 21 февраля, рассказал вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.
ЕС продлил действие антироссийских санкций

Политик заявил, что в Риме хотят "быть главными действующими лицами в восстановлении Украины", поскольку "мы входим в число стран, которые больше всего изъяли средств у российских олигархов".

Арестованные средства, по мнению Таяни, могут быть использованы для восстановления Украины. Итальянские власти намерены организовать мероприятие, "чтобы представить план и привлечь как можно больше компаний", сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что власти Финляндии конфисковали 11 из 27 связанных с Россией яхт. С начала российской спецоперации на Украине финские правоохранительные органы провели 187 процедур по изъятию российского имущества. Стоимость активов оценивается в 191 млн евро.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Италия
Италия
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.