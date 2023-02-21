В Италии усомнились в возможности отправки Украине истребителей

Нет смысла поставлять украинцам разные модели

Передача Киеву итальянских истребителей представляется практически невозможной.

Об этом заявил Вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни в интервью газете La Stampa.

"Мы еще не говорили об этом, но если мы это сделаем, то нам придется координировать свои действия с союзниками - выяснять, какие самолеты они пошлют, потому что нет смысла поставлять украинцам разные модели, возникнет проблема обучения пилотов. Одним словом, отправка итальянских истребителей представляется практически невозможной", - передает его слова ТАСС.

Глава МИД Италии добавил, что Италия уже утвердила шестой пакет военной помощи Украине, отправка материалов практически завершена.

"Через несколько недель в сотрудничестве с французами мы также отправим на Украину систему SAMP-T для противовоздушной обороны", - сообщил Таяни.

Ранее министр сообщил, что итальянские власти с февраля 2022 года арестовали различное имущество российских предпринимателей на сумму более двух миллиардов евро.

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