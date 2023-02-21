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Польша пригрозила полностью закрыть движение через границу с Белоруссией

11:19
  • вторник
  • 21 февраля 2023

Варшава уверяет, что политики в этом решении нет

Польша готова полностью закрыть движение через границу с Белоруссией, "если будет такая необходимость". Такое заявление во вторник, 21 февраля, сделал заместитель польского министра иностранных дел Павел Яблоньский.
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По словам дипломата, Варшава готова рассмотреть такую возможность, если возникнет необходимость, "особенно мотивированная вопросами безопасности".

Яблоньский опроверг предположения о политической мотивированности подобного решения, заверив, что "мы не принимаем такие решения исключительно опираясь на политические факторы".

В Польше подчеркнули, что "если наши анализы покажут, что есть растущая угроза для безопасности, то такие решения могут быть приняты", сообщает Польское радио.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя отношения Минска с соседними странами, заявил, что "Польша, Литва вообще очумели", хотя непонятно, "зачем это им надо".

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