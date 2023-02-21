Польша пригрозила полностью закрыть движение через границу с Белоруссией

Варшава уверяет, что политики в этом решении нет

Польша готова полностью закрыть движение через границу с Белоруссией, "если будет такая необходимость". Такое заявление во вторник, 21 февраля, сделал заместитель польского министра иностранных дел Павел Яблоньский.

По словам дипломата, Варшава готова рассмотреть такую возможность, если возникнет необходимость, "особенно мотивированная вопросами безопасности".

Яблоньский опроверг предположения о политической мотивированности подобного решения, заверив, что "мы не принимаем такие решения исключительно опираясь на политические факторы".

В Польше подчеркнули, что "если наши анализы покажут, что есть растущая угроза для безопасности, то такие решения могут быть приняты", сообщает Польское радио.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя отношения Минска с соседними странами, заявил, что "Польша, Литва вообще очумели", хотя непонятно, "зачем это им надо".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"