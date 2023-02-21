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Собянин рассказал о развитии дорожной инфраструктуры в Новой Москве

11:48
  • вторник
  • 21 февраля 2023

Готовится к открытию трасса "Варшавское шоссе - Андреевское - Яковлево"

Свыше 70 километров новых дорог появится на территории Троицкого и Новомосковского округов столицы до конца года. О развитии дорожной инфраструктуры мегаполиса в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

Так, уже осенью жители ТиНАО смогут существенно сэкономить время в пути, воспользовавшись новой трассой "Варшавское шоссе - Андреевское - Яковлево". Четырехполосная магистраль протяженностью 12 километров включает эстакаду, путепровод и мост через реку Десну.

С её открытием у жителей Троицка и Щербинки, а также поселений Рязановское и Десёновское появятся альтернативные пути для выезда на Калужское и Варшавское шоссе. Удобнее станет добираться и до станции МЦД-2.

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