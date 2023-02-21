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Россия разрешила гражданам 19 стран получать визу по брони в отелях

11:26
  • вторник
  • 21 февраля 2023

В список, в частности, попали Индия и Китай

Российское правительство утвердило перечень из 19 государств, граждане которых могут получить визу на основании подтверждения брони в отеле. Соответствующий документ во вторник, 21 февраля, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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В список включены Бахрейн, Бруней, Индия, Индонезия, Иран, Камбоджа, Китай, КНДР, Кувейт, Лаос, Малайзия, Мексика, Мьянма, Оман, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция и Филиппины.

Гражданам перечисленных стран выдается обыкновенная туристическая виза на срок до шести месяцев на основании подтверждения о бронировании места в гостинице или ином средстве размещения, сведения о которых содержатся в едином перечне классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей.

В ноябре 2022 года президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с МИД, МВД и ФСБ подумать над возобновлением действия электронной визы для жителей стран, не включенных в перечень недружественных, а также подготовить предложения по установлению безвизового режима для иностранных граждан без соблюдения принципа взаимности.

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