В России с коронавирусом госпитализировали 1830 человек

Скончались 38 пациентов

За сутки в России госпитализированы 1830 заболевших коронавирусом. Об этом во вторник, 21 февраля, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 11277 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 13994 человека, скончались 38 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 1821 заболевшего коронавирусом, из них госпитализированы только 152. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 1253 человека, в Московской области – 53.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 22189988 случаев заболевания, зарегистрировано 395867 летальных исходов.

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