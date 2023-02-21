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Участникам спецоперации пообещали дополнительные финансовые льготы

11:41
  • вторник
  • 21 февраля 2023

Речь идет об отмене комиссии при снятии наличных и переводах

Парламентская координационная группа по вопросам спецоперации договорилась с Центробанком о снижении или полной отмене комиссии при снятии наличных и переводе денежных средств участниками спецоперации членам их семей. Об этом во вторник, 21 февраля, рассказал заместитель главы группы, вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.
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Сенатор отметил, что российские военнослужащие получают выплаты на счета, которые открыты в различных банках и в разных регионах нашей страны. С учетом этого ЦБ выдал рекомендацию кредитно-финансовым организациям установить минимальный размер комиссии или отменить ее по "наиболее востребованным банковским операциям", которые совершают участники СВО.

Рекомендация вступит в силу с 1 марта 2023 года, сообщает РИА Новости.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко напомнила, что на федеральном уровне за последние месяцы был принят целый ряд мер поддержки участников спецоперации — это медицинские, налоговые льготы, бесплатное получение дополнительного профессионального образования, кредитные каникулы и многое другое.

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