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Москвичей предупредили о морозе до 28 градусов

11:59
  • вторник
  • 21 февраля 2023

Температура упадет в ночь на среду

Температура до минус 28 градусов прогнозируется в Московском регионе в ночь на среду, дневные температуры в среду будут на 8-9 градусов ниже нормы. Об этом во вторник, 21 февраля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Метеоролог отметил, что среда, согласно прогнозам, станет самым морозным днем недели, хотя в целом в столичном регионе погода будет спокойная. День ожидается морозный, но без осадков.

В четверг морозы в столичном регионе сохранятся, столбики термометров по-прежнему будут показывать значения на 8 градусов ниже нормы, сообщает "Интерфакс".

Ранее России Роман Вильфанд рассказал, что в День защитника Отечества, 23 февраля, в столице прогнозируется морозная и суровая по характеру погода, северный и северо-западный ветер, хотя и небольшой. Будет облачно с прояснениями. Температура воздуха будет ниже климатической нормы примерно на четыре градуса.

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