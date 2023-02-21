ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Белоруссии объявили о проверке боевой готовности сил ПВО

12:08
  • вторник
  • 21 февраля 2023

На границе страны сосредоточилась группировка ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сосредоточили значительную группировку на границе с Белоруссией.

Об этом во вторник, 21 февраля, заявили в Минобороны Белоруссии. Вероятность возникновения вооруженных провокаций, способных перерасти в приграничные инциденты, остается высокой уже на протяжении длительного времени.

"Вооруженный конфликт в Украине существенно обострил ситуацию на южной границе Республики Беларусь", - сообщил помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества полковник Валерий Ревенко (цитата по РИА Новости).

Кроме того, в Белоруссии проводится проверка боеготовности механизированного подразделения и сил ПВО. личный состав отработает охрану, оборону района, а также осуществление комплекса мер по организации тылового и технического обеспечения.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Погранслужба Белоруссии
Погранслужба Белоруссии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.