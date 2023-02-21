В Белоруссии объявили о проверке боевой готовности сил ПВО

На границе страны сосредоточилась группировка ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сосредоточили значительную группировку на границе с Белоруссией.

Об этом во вторник, 21 февраля, заявили в Минобороны Белоруссии. Вероятность возникновения вооруженных провокаций, способных перерасти в приграничные инциденты, остается высокой уже на протяжении длительного времени.

"Вооруженный конфликт в Украине существенно обострил ситуацию на южной границе Республики Беларусь", - сообщил помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества полковник Валерий Ревенко (цитата по РИА Новости).

Кроме того, в Белоруссии проводится проверка боеготовности механизированного подразделения и сил ПВО. личный состав отработает охрану, оборону района, а также осуществление комплекса мер по организации тылового и технического обеспечения.

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