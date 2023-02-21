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Песков: послание Путина займет около часа

11:40
  • вторник
  • 21 февраля 2023

Большая его часть будет посвящена СВО

Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию продлится около одного часа. 

Об этом во вторник, 21 февраля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Большая его часть будет посвящена оценке причин и неизбежности спецоперации на Украине. Кроме того, президент даст оценку ситуации в экономике и обществе, передает ТАСС

"Если первое - СВО - является вопросом экзистенциональным для нашей страны и для всего нашего народа, и лично для президента, то социально-экономическая политика, забота о людях, о сохранении людей, о сбережении русского народа - это еще один безусловный приоритет для всех нас", - сказал Песков.

По словам представителя Кремля, сегодняшнее послание Путина будут тщательно изучать во всем мире.

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