Песков: послание Путина займет около часа

Большая его часть будет посвящена СВО

Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию продлится около одного часа.

Об этом во вторник, 21 февраля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Большая его часть будет посвящена оценке причин и неизбежности спецоперации на Украине. Кроме того, президент даст оценку ситуации в экономике и обществе, передает ТАСС.

"Если первое - СВО - является вопросом экзистенциональным для нашей страны и для всего нашего народа, и лично для президента, то социально-экономическая политика, забота о людях, о сохранении людей, о сбережении русского народа - это еще один безусловный приоритет для всех нас", - сказал Песков.

По словам представителя Кремля, сегодняшнее послание Путина будут тщательно изучать во всем мире.

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