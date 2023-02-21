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Путин высказался о специальной военной операции

12:12
  • вторник
  • 21 февраля 2023

Россия сделала все возможное, чтобы решить конфликт мирным путем

Россия будет шаг за шагом, аккуратно и последовательно решать задачи специальной военной операции. Об этом Владимир Путин заявил, оглашая послание Федеральному Собранию. Президент подчеркнул, что выступает в сложное, рубежное для России время.

По словам Путина, с 2014 года Донбасс боролся и не сдавался в условиях блокады и постоянных обстрелов, верил и ждал, что Россия придет на помощь. При этом, подчеркнул президент, Москва сделала все возможное, чтобы решить конфликт мирным способом.

"Но за нашей спиной готовился совсем другой сценарий. Их заверения в мире обернулись, как мы теперь видим ложью, подлогом, они занимались крючкотворством, закрывали глаза на убийства неугодных киевскому режиму, поощряли неонацистов", - сказал Путин.

Президент добавил, что вместо того, чтобы решать проблемы Донбасса, Запад играл на жизни людей краплеными картами.

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