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Путин: странам Запада не отмыться от позора

12:17
  • вторник
  • 21 февраля 2023

Понятия чести, доверия, порядочности - не для них

Запад занимался крючкотворством, закрывал глаза на политические убийства и репрессии со стороны Киева. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.
Путин высказался о специальной военной операции

"Понятия чести, доверия, порядочности не для них. Привыкли плевать на весь мир. Оказалось, что так же пренебрежительно относятся и к народам своих стран", — заметил президент. Метод обмана был опробован странами Запада и ранее, им не отмыться от позора, сказал президент.

По словам российского лидера, западные элиты превратились в символ беспринципной лжи.  "В декабре 2021 года мы официально отправили НАТО проекты договора о гарантиях безопасности, но по всем позициям получили прямой отказ. Тогда окончательно стало ясно — отмашка на агрессию дана. Угроза нарастала с каждым днем", — отметил Путин.

Позиция России, подчеркнул Путин, это то, что не может быть деления на "цивилизованные страны" и все остальные.

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