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Путин: Запад проигнорировал предложения России по гарантиям безопасности

12:18
  • вторник
  • 21 февраля 2023

При этом в отношении России предпринимались действия, угрожающие ее безопасности

Россия много лет предлагала другим государствам обсудить равную и неделимую систему безопасности для всех, а также работать над ее созданием. Об этом во вторник, 21 февраля, рассказал Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.
Путин начал оглашать послание Федеральному собранию

Глава государства напомнил, что на все предложения в этой области, в том числе направленные США в конце 2021 года, Москва получала невнятную реакцию. При этом в отношении России предпринимались действия, угрожающие ее безопасности, в частности, продолжалось расширение НАТО к российским границам.

Путин подчеркнул, что ни у одной страны мира нет такого количества военных баз, как у Соединенных Штатов — ими "вся планета утыкана, достаточно только взглянуть на карту".

Кроме того, США последовательно выходили из международных соглашений, поддерживающих мир на планете. В качестве примера Владимир Путин назвал Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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