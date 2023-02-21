В Белгородской области сбили два снаряда HIMARS и две "Точки-У"

ВСУ неоднократно обстреливали российские регионы

Российские военные за последние сутки сбили в Белгородской области два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и две ракеты "Точка-У", выпущенные украинской армией. Об этом во вторник, 21 февраля, рассказали в Министерстве обороны России.

Россия продолжает спецоперацию на Украине. За сутки потери ВСУ в живой силе на донецком направлении превысили 170 человек, на южнодонецком направлении — до 70 человек.

Также Вооруженные силы России в ходе спецоперации на Украине за сутки поразили 94 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях и живую силу и технику в 128 районах.

Кроме того, российские войска уничтожили на херсонском направлении радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37 и три самоходные гаубицы Вооруженных сил Украины.

19 февраля сообщалось, что ВСУ обстреляли несколько муниципальных образований в Белгородской области. В частности, в хуторе Старый Волоконовского района пострадал жилой дом и линия электропередачи. В селе Пороз Грайворонского округа выбиты окна одного частного домовладения и также повреждена ЛЭП.

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