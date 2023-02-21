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Путин о Западе: это они развязали войну, а Россия пытается ее остановить

12:22
  • вторник
  • 21 февраля 2023

Никто не забыл, кто "выпустил джинна из бутылки"

Россия защищает свой дом и жизни людей, а цель Запада - безграничная власть.

Об этом президент России Владимир Путин заявил, оглашая послание Федеральному Собранию 21 февраля.

"Это Запад развязал войну, а мы используем силу, чтобы ее остановить <…> в мире никто не забыл, что это Запад "выпустил джинна из бутылки", - подчеркнул Путин.

Путин напомнил, что в декабре 2021 года Россия направила проекты договоров о гарантиях безопасности, но получила отказ. В тот момент стало ясно, что Запад готовится к агрессии. Те, кто планировали удары по Донбассу, следующей целью планировали Крым и Севастополь.

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