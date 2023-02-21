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Путин возложил вину за конфликт на Украине на ее "западных хозяев"

12:39
  • вторник
  • 21 февраля 2023

Цель Запада - уничтожить Россию

Народ Украины стал заложником киевского режима и его западных хозяев. Об этом во вторник, 21 февраля, рассказал российский лидер Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.

Глава государства подчеркнул, что Россия в ходе спецоперации не воюет с украинским народом — он сам пострадал от киевского режима и его западных хозяев, которые оккупировали страну, десятилетиями разрушали украинскую промышленность и грабили страну.

Итогом, по словам Путина, стала колоссальная деградация Украины, а ее население превратили в расходный материал, людей "отдали на заклание". Ответственность за это, как подчеркнул президент России, всецело лежит на западных элитах и киевском режиме.

Президент заявил, что из Украины начали делать "анти-Россию", причем это далеко не новый проект. От России хотели оторвать исторические территории, причем для реализации своей воли Запад готов использовать кого угодно, и националистов, и террористов — хоть "черта лысого".

При этом элиты Запада не скрывают свою цель нанести стратегическое поражение России и покончить с нами навсегда, указал Владимир Путин.

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