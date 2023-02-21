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Путин: Победить Россию на поле боя невозможно

12:30
  • вторник
  • 21 февраля 2023

Поэтому Запад ведет информационную войну

Победить Россию на поле боя невозможно, поэтому Запад ведет против нашей страны информационную войну. Об этом заявил Владимир Путин, оглашая послание Федеральному Собранию.

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Своей целью западные страны выбирают молодое поколение. Извращают исторические факты, культуру и не прекращают нападки на РПЦ, отметил президент.

Путин добавил, что Запад объявляет извращения, в том числе педофилию, нормой жизни, разрушает свои ценности, священников призывают благословлять однополые браки.

"В англиканской церкви сейчас обсуждается вопрос гендерно нейтрального бога. Что тут сказать. Прости их, Господи! Не ведают, что творят", - сказал президент.

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