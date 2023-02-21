"Не ведают, что творят": Путин об идее "гендерно нейтрального Бога"

Жителей Запада ведут к духовной катастрофе

Запад разрушает свои ценности, священников призывают благословлять однополые браки. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

По словам российского лидера, взрослые люди имеют право жить, как хотят — никто в частную жизнь не вторгается, однако Путин призвал посмотреть на Священное писание.

"Там все сказано. То, что семья — союз мужчины и женщины. Но и эти священные тексты под сомнением", — добавил глава государства, комментируя идею "гендерно нейтрального Бога".

"В англиканской церкви сейчас обсуждается вопрос гендерно нейтрального бога. Что тут сказать... Прости их, Господи! Не ведают, что творят, — сказал Путин.

Президент отметил, что миллионы людей на Западе понимают, что их ведут к духовной катастрофе, элиты там сходят с ума.

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