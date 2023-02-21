Путин поблагодарил россиян за мужество и решимость

Президент извинился за то, что не может перечислить всех участников СВО

Весь народ России в нынешней сложной ситуации проявил мужество и решимость. Об этом во вторник, 21 февраля, рассказал российский лидер Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.

Российский лидер заявил, что абсолютное большинство граждан России поддержали спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины — в этой поддержке проявился патриотизм.

Президент выразил благодарность всем, кто защищает русскоязычное население Украины и новые российские регионы, а также их родных и близких.

Владимир Путин принес извинения за то, что не может перечислить всех, кто принимает участие в спецоперации, хотя, как он рассказал, при подготовке послания Федсобранию писал "длинный-длинный список этих героических подразделений". Однако затем президент, по его словам, "вынул это из сегодняшнего выступления, поскольку, как я сказал, всех назвать невозможно, и просто боялся обидеть тех, кого не назову".

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