Путин предложил создать фонд для помощи семьям погибших в ходе СВО

"Семья каждого участника СВО должна быть окружена заботой"
В России будет создан специальный государственный фонд для помощи семьям погибших в ходе СВО военнослужащих и ветеранам спецоперации. С такой идеей выступил Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию.
"Семья каждого участника СВО должна быть окружена заботой и почётом, на их нужды нужно откликаться сразу, без волокиты", - сказал Путин.
По словам президента, за каждой семьей должен быть закреплен персональный работник. Фонд должен заработать во всех регионах России уже в этом году.
При этом создание фонда не снимает ответственности с других органов власти, подчеркнул Путин.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"