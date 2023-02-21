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Путин предложил создать фонд для помощи семьям погибших в ходе СВО

12:44
  • вторник
  • 21 февраля 2023

"Семья каждого участника СВО должна быть окружена заботой"

В России будет создан специальный государственный фонд для помощи семьям погибших в ходе СВО военнослужащих и ветеранам спецоперации. С такой идеей выступил Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию.

"Семья каждого участника СВО должна быть окружена заботой и почётом, на их нужды нужно откликаться сразу, без волокиты", - сказал Путин.

По словам президента, за каждой семьей должен быть закреплен персональный работник. Фонд должен заработать во всех регионах России уже в этом году.

При этом создание фонда не снимает ответственности с других органов власти, подчеркнул Путин.

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