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Путин предложил установить для всех участников СВО двухнедельный отпуск

12:51
  • вторник
  • 21 февраля 2023

У каждого бойца должно быть время на родных и близких

Служба в зоне СВО связана с колоссальными нагрузками, каждодневным риском, подчеркнул президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

По словам российского лидера, у каждого бойца должна быть возможность навестить семьи в отпуске, побыть рядом с близкими. Президент предложил установить отпуск для участников спецоперации раз в полгода.

"Для всех участников СВО нужно установить регулярный отпуск в 14 дней без учета времени на дорогу, чтобы у каждого бойца было время на родных и близких", — заявил Путин.

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