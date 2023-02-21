Президент призвал наращивать развитие новых регионов

Опыт уже есть - это Крым

Россия будет восстанавливать и развивать новые регионы – ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области.

Будут возрождены рабочие места и инфраструктура, заявил президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному Собранию 21 февраля.

"Речь в том числе о том, чтобы возродить предприятия и рабочие места, порты Азовского моря, которое вновь стало внутренним морем России, построить новые современные дороги, как мы это делали в Крыму, который получил теперь надежную сухопутную связь со всей Россией", - сказал глава государства.

Ранее Путин выразил благодарность жителям новых регионов за их мужество и решение войти в состав России.

"Особые слова жителям ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Вы сами определили свое будущее, сделали твердый выбор", - сообщил Путин.

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