Путин констатировал провал "экономического фронта" Запада

Западные страны своими действиями спровоцировали проблемы у себя

Запад пытался открыть против России экономический фронт, но нигде ничего не добился. Об этом во вторник, 21 февраля, рассказал глава государства Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.

Российский лидер отметил, что авторы антироссийских санкций попытались разорвать связи с российскими компаниями, отключить финансовую систему России от международных каналов, лишить нашу страну доступа к экспортным рынкам.

Путин напомнил и про воровство российских валютных резервов, попытки обвалить рубль, спровоцировать разрушительную инфляцию.

Это лишь средство, а цель — "заставить страдать наших граждан", как подчеркнул президент России, уточнив, что это прямая цитата. Однако "их расчет не оправдался, российская экономика и система управления оказались гораздо прочнее, чем предполагали на Западе".

Российские власти смогли защитить граждан, сохранить рабочие места, не допустить дефицит на внутреннем рынке, поддержать предпринимателей. Президент напомнил, что весной 2022 года был принят пакет мер по поддержке граждан и бизнеса на общую сумму порядка 1 трлн рублей.

Западные страны своими действиями спровоцировали проблемы у себя, а в России по итогам 2022 года ВВП снизился всего лишь на 2,1%, хотя в феврале-марте 2022 года "нам предрекали обвал", подчеркнул Путин. Он также рассказал, что доля рубля в российских международных расчетах в сравнении с декабрем 2021 года удвоилась и составила одну треть, а с валютами дружественных стран это больше половины.

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