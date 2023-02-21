"Заставить россиян страдать": Путин назвал цель Запада

Запад пытается дестабилизировать общество

Цель Запада - заставить граждан России страдать, а антироссийские санкции - лишь средство. Об этом заявил Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию.

"Вот такие гуманисты", - подчеркнул президент.

Тем не менее, расчет Запада не оправдался. Россия справляется с давлением Запада, а экономика оказалась гораздо прочнее.

"Мы защитили граждан, сохранили рабочие места, не допустили дефицита на рынке, поддержали предпринимателей", — отметил Путин.

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