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"Заставить россиян страдать": Путин назвал цель Запада

12:59
  • вторник
  • 21 февраля 2023

Запад пытается дестабилизировать общество

Цель Запада - заставить граждан России страдать, а антироссийские санкции - лишь средство. Об этом заявил Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию.

"Вот такие гуманисты", - подчеркнул президент.

Тем не менее, расчет Запада не оправдался. Россия справляется с давлением Запада, а экономика оказалась гораздо прочнее. 

"Мы защитили граждан, сохранили рабочие места, не допустили дефицита на рынке, поддержали предпринимателей", — отметил Путин.

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