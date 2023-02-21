Путин: Россия выходит на новый цикл экономики

Для этого есть все возможности

Российская экономика преодолела все риски, наша стратегическая задача – вывести ее на новые рубежи.

Об этом заявил президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному Собранию 21 февраля. Изменения в экономике – это жизненная необходимость страны. Власти России знают, что нужно делать для уверенного, поступательного, суверенного развития - вопреки любому внешнему давлению и угрозам.

По словам президента, Россия выходит на новый цикл развития экономики, есть все возможности для прорыва по многим направлениям.

"Будем расширять внешнеэкономические связи и выстраивать новые логистические коридоры", - добавил глава государства.

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