Путин призвал проявить творческий подход к налоговым льготам для бизнеса

Это будет стимулировать экономику, подчеркнул глава государства

Необходимо расширить налоговые льготы, предоставляемые российским компаниям при определенных условиях. Об этом во вторник, 21 февраля, рассказал президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.

Глава государства подчеркнул, что изменения в экономике являются жизненной необходимостью для России и "мы знаем, что надо делать".

Путин напомнил, что российский бизнес уже имеет возможность пользоваться некоторыми налоговыми льготами, а также предложил распространить льготу по налогу на прибыль на компании в стране, которые приобретают высокотехнологичное оборудование, произведенное в России.

Российский лидер отметил, что понимает позицию финансового блока правительства, которое неохотно идет на подобные шаги, поскольку налоговая система должна быть единой, целостной и без каких-либо "ниш". Однако важно проявить "творческий подход", поскольку предоставление дополнительных налоговых льгот — это "хорошее решение, которое будет оживлять экономику", резюмировал Владимир Путин.

Частный бизнес уже продемонстрировал, что умеет адаптироваться, поэтому каждая инициатива, направленная на развитие и пользу страны, должна получить поддержку, подчеркнул президент.

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