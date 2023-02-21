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Путин призвал проявить творческий подход к налоговым льготам для бизнеса

13:09
  • вторник
  • 21 февраля 2023

Это будет стимулировать экономику, подчеркнул глава государства

Необходимо расширить налоговые льготы, предоставляемые российским компаниям при определенных условиях. Об этом во вторник, 21 февраля, рассказал президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.

Глава государства подчеркнул, что изменения в экономике являются жизненной необходимостью для России и "мы знаем, что надо делать".

Путин напомнил, что российский бизнес уже имеет возможность пользоваться некоторыми налоговыми льготами, а также предложил распространить льготу по налогу на прибыль на компании в стране, которые приобретают высокотехнологичное оборудование, произведенное в России.

Российский лидер отметил, что понимает позицию финансового блока правительства, которое неохотно идет на подобные шаги, поскольку налоговая система должна быть единой, целостной и без каких-либо "ниш". Однако важно проявить "творческий подход", поскольку предоставление дополнительных налоговых льгот — это "хорошее решение, которое будет оживлять экономику", резюмировал Владимир Путин.

Частный бизнес уже продемонстрировал, что умеет адаптироваться, поэтому каждая инициатива, направленная на развитие и пользу страны, должна получить поддержку, подчеркнул президент.

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