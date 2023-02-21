Путин огласил послание Федеральному собранию

Были затронуты важнейшие для страны вопросы

Одно из ключевых политических событий года. Владимир Путин огласил ежегодное послание Федеральному собранию. Главными темами стали защита Донбасса, поддержка военнослужащих, экономика и другие важнейшие сферы жизни государства.

Своё обращение президент начал с темы СВО. Её цель - обеспечить безопасности страны и ликвидировать нацистскую угрозу. Путин дал краткую характеристику международной обстановке, которая предшествовала спецоперации. Россия делала всё возможное, чтобы избежать военного сценария. Выдвинула много мирных инициатив. Но Запад их проигнорировал и в одностороннем порядке разорвал основополагающие соглашения, которые лежат в основе системы глобальной безопасности.

Ещё до начала СВО США и их союзники вели с Киевом переговоры о поставках боевых самолётов и другой военной техники. Из Украины старательно делали анти-Россию и готовили её к большой войне. По словам главы государства, зарубежные элиты превратились в символ тотальной беспринципной лжи

В послании Владимир Путин отметил: Запад, как и в 30-е годы прошлого века, преследует одну цель - направить агрессию на Восток. Разжечь войну в Европе чужими руками, устранить конкурентов. Так называемый проект анти-Россия по созданию очагов нестабильности и конфликтов у наших границ президент назвал частью реваншистской политики.

Как подчеркнул Владимир Путин, народ Украины стал заложником киевского режима и его западных хозяев, которые оккупировали страну. Жителей готовили на "заклание" и превратили в расходный материал. Также недружественные страны используют всё более агрессивные информационные атаки на Россию. Извращают исторические факты, совершают нападки на культуру и традиции. Главная цель - наши молодые поколения. В этой связи Владимир Путин подчеркнул - предатели Родины, в том числе террористы, будут нести ответственность по закону, однако Россия не намерена преследовать тех, кто оступился.

"Кто встал на путь прямого предательства: совершает террористические и иные преступления, направленные против безопасности нашего общества, территориальной целостности страны, понесёт ответственность по закону. Но мы никогда не будем уподобляться киевскому режиму и западным элитам, которые занимаются и занимались раньше "охотой на ведьм". Не будем сводить счёты с теми, кто сделал шаг в сторону, отступился от Родины. Пусть это останется на их совести, пусть они с этим живут - им с этим жить. Главное, что люди, граждане России, дали им моральную оценку", - заявил Путин.

Особое внимание Владимир Путин уделил социально-экономическому развитию. Правительству и регионам президент поставил предметную задачу - добиться роста реальных доходов граждан. С 1 февраля материнский капитал в России вновь проиндексирован на величину фактической инфляции – 11,9 процента. Право на такую поддержку теперь есть и у жителей Донецкой, Луганской республик, Запорожской и Херсонской областей. Мера затронет семьи, в которых есть дети 2007 и более позднего года рождения. Также с 1 января 24-го года в России вновь проиндексируют минимальный размер оплаты труда. Ещё на 10 процентов. Его размер превысит 19 тысяч рублей.

Запад перечеркнул наследие Ялтинской и Потсдамской конференций и, по сути, демонтировал систему глобальной безопасности. На этом фоне наша страна вынуждена защищать себя. Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических и наступательных вооружениях.

"Нам стратегическое поражение хотят нанести и лезут на наши объекты. В этой связи вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает своё участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях", - заявил Путин.

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