В России удвоят размер страховки для добровольных пенсионных накоплений

Такие накопления должны быть защищены, подчеркнул президент

Необходимо гарантировать сохранность пенсионных накоплений россиян за счет инструментов страхования. Об этом во вторник, 21 февраля, рассказал президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.

Российский лидер призвал использовать для защиты добровольных пенсионных накоплений граждан такой же метод, как и для банковских вкладов. При этом сумма страхового покрытия для пенсионных накоплений, по мнению Путина, должна вдвое превышать показатель, установленный для банковских вкладов и составлять 2,8 млн рублей.

Наряду с этим глава государства выступил с инициативой по защите долгосрочных инвестиционных вложений россиян от возможного банкротства финансовых посредников.

При этом нужно создать "дополнительные условия для граждан вкладывать деньги и зарабатывать дома, внутри страны", подчеркнул Владимир Путин.

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