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В России удвоят размер страховки для добровольных пенсионных накоплений

13:30
  • вторник
  • 21 февраля 2023

Такие накопления должны быть защищены, подчеркнул президент

Необходимо гарантировать сохранность пенсионных накоплений россиян за счет инструментов страхования. Об этом во вторник, 21 февраля, рассказал президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.

Российский лидер призвал использовать для защиты добровольных пенсионных накоплений граждан такой же метод, как и для банковских вкладов. При этом сумма страхового покрытия для пенсионных накоплений, по мнению Путина, должна вдвое превышать показатель, установленный для банковских вкладов и составлять 2,8 млн рублей.

Наряду с этим глава государства выступил с инициативой по защите долгосрочных инвестиционных вложений россиян от возможного банкротства финансовых посредников.

При этом нужно создать "дополнительные условия для граждан вкладывать деньги и зарабатывать дома, внутри страны", подчеркнул Владимир Путин.

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