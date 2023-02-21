Полное видео послания Владимира Путина Федеральному собранию — 2023

Президент выступил в рубежное для страны время
Владимир Путин во вторник, 21 февраля, огласил послание Федеральному Собранию. Оно длилось почти 2 часа.
В своем послании президент рассказал об истинных целях Запада, затронул вопросы специальной военной операции, экономики и развития страны. Также Путин объявил о приостановке участия России в договоре о стратегических наступательных вооружениях.
Завершил свое послание Путин словами "правда за нами".
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